Oggetti del desiderio | le borse e scarpe iconiche dell’autunno inverno 2022-23

(Di martedì 25 ottobre 2022) Massimizza il tuo potenziale. Di stile in primis, con accessori dai dettagli XXL: plateau, chuncky heels, tacchi scultura, ma anche catene e chiusure dorate e colore. Così sono lee ledell’autunno-2023, dal design deciso, grafico e ricco e con particolari speciali da mettere sotto la lente d’ingrandimento: cristalli, catene, impunture… A volte sono ultra vistose. È il caso delle décolleté di stagione, le Aevitas pointy triplatform in raso firmate Versace: con la punta e il cinturino alla caviglia ricoperto di cristalli, stile Mary Jane ma per nulla bon-ton, anche nelle varianti viola e verde petrolio, per non passare inosservate. O la borsa Triangle Symbole di tessuto jacquard di Prada, con i triangoli bicolor effetto anni 70. Poi ci sono gli stivali. In versione bold quelli di Gucci, con ...