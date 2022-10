Meloni | «Ue ha perso dei treni | non per colpa dei sovranisti» Letta | non è chiaro cosa farà sulle bollette

(Di martedì 25 ottobre 2022) Si sono tenute alla Camera le dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio Giorgia, che ha annunciato un manifesto per i 5 anni della legislatura. Alle 19 è previsto il primo voto di fiducia del Parlamento al nuovo governo di centrodestra. Domani voterà il Senato. Salvini indica le sue priorità: torneremo a far rispettare i confini, flat tax al 15%, pace fiscale, Quota 41pensioni senza penalizzazioni, il Ponte sullo Stretto di Messina «per creare 100 mila posti di lavoro». Il Pd spinge su un coordinamento delle opposizioni; attesi gli interventi in aula die Conte

Giorgia Meloni risponde per le rime nella sua replica nell'Aula della Camera. 'L'Europa ha dei treni', in Europa 'non comandano i sovranisti. L'atteggiamento della Germania come lo chiamiamo: europeismo...Lo spread BTp - Bund si attesta sui 220 punti nel giorno del discorso di Giorgia Meloni alla Camera