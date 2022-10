Le scelte di Cannavaro | gli infortuni e un silenzio che turba i tifosi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiFabioconta i reduci, un’operazione che non gli è nuova. In queste settimane nel fare l’appello dei presenti ha dovuto depennare di volta in volta un nome nuovo. Il Benevento sta preparando lo scontro diretto con il Pisa al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, sede di un ritiro che si spera possa aiutare sul piano mentale sia lo staff che i pochi calciatori rimasti a disposizione. La Strega sarà priva di nove infortunati, lista allungata dai nomi di Ciano e Vokic, che hanno alzato bandiera bianca nell’ultimo turno. Dare una lettura alla distinta di Como-Benevento può aiutare a comprendere quanto sia complicato, in questo momento, sviluppare un piano partita dignitoso. Sostituito (per logica) Ciano con Farias tra i titolari ed escluso Vokic dalle riserve, resterebbero in panchina i soli Masciangelo, Foulon, Simy, Koutsoupias ...

