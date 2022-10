Ladispoli | per l’iscrizione all’albo degli scrutatori le domande vanno presentate entro novembre

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 ottobre 2022)– L'Amministrazione comunale dirende noto che gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali dovranno presentare domandail mese di2022. L'inclusione nell'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune, avere assolto gli obblighi scolastici, non appartenere ad una delle categorie elencate nell'articolo 30 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 ed art. 23 del Testo Unico approvato con DPR 16 maggio 1960, n 570. Per l'avviso e modulo di domanda (clicca qui).