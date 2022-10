Incendio a Nettuno | in fiamme autobus Cotral e compattatrici dell’Ama Non esclusa la pista dolosa

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un vastoè scoppiato nella notte tra domenica e lunedì nel piazzale esterno delle Officine Amati a, sul litorale laziale, dove diversisono andati distrutti. È successo verso le 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, due autobotti e un carro schiuma. Inanche alcuni autocompattatori per la raccolta di rifiuti, un autocarro e una cisterna di gpl. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte. Sul posto anche la polizia e il 118. Nel rogo, come riporta Il Messaggero, in dettaglio sono andati distrutti 19 bus dei quali 16 del(10 appartenenti alla nuova flotta costruita dalla società Solaris) oltre a due, un autocarro e una cisterna Gpl con la capacità di cinquemila litri. ...

