In consiglio la rivincita del campo largo di Manfredi Ok alla delibera per i mutui del Comune

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ventiquattro ore dopo il flop col numero legale mancato che non ha fatto iniziare ilcomunale, la maggioranza deldi centrosinistra deldi Napoli si prende la. Con 26 voti a favore, infatti, è stata approvata lache già ieri attendeva il sì della Sala dei Baroni, vale a dire quella portata in aula dall’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta con la quale si dà mandato a una rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti deicontratti dal. Non certo la panacea di tutti i mali finanziari dell’ente di piazza Municipio, ma pur sempre un’opportunità che secondo l’amministrazione andava colta per alleggerire un carico destinato ancora per molto a pesare sui ...