Icona LGBT | aveva 67 anni

(Di martedì 25 ottobre 2022) Uomo esilarante e comico amatissimo, celebre per la partecipazione al telefilm Will & Grace, Leslie Jordan è morto in un incidente stradale.67. Leslie Jordan. Credit: J.Sciulli/WireImage Leslie Jordan67Il suo era uno dei sorrisi più amati delle serie televisive. E non solo. Leslie Jordan è morto ieri, lunedì 24 ottobre, all’età di 67in un incidente stradale a Hollywood. Il comico americano era al volante della sua auto quando, forse a causa di un malore, è andato a sbattere contro un edificio. Lo ha riportato il Los Angeles Times. Sono molti i suoi ruoli che hanno fatto compagnia a milioni di persone. Oltre al suo ruolo iconico in Will & Grace – in cui ha interpretato Beverly Leslie, l’amico-nemico “sessualmente ambiguo” di una delle protagoniste, ...