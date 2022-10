Globalist.it

... parlamentare dell' AlleanzaSinistra : "Vedo che Salvini pure da ministro delle ... Al governochiediamo invece di modificare la Bossi Fini rispondendo alla richiesta del sistema produttivo ...... deputati di Alleanzae Sinistra. "Ma la Premier non ha proferito nessuna parola contro gli ...forti che hanno accumulato la loro ricchezza ai danni di famiglie e imprese italiane." "ha ... I Verdi: “Meloni attacca i poveri ma tace sugli extra-profitti delle compagnie energetiche” Il passaggio contro il reddito di cittadinanza di Giorgia Meloni ha incassato gli applausi e l'entusiasmo dei renziani. Guardate [VIDEO] ...“Per come è stato pensato e realizzato, il reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l’Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia” ...