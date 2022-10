DAZN lancia il suo primo podcast | Croquetas

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo averto pochi mesi fa ila livello globale – TheBoxing Show, pensato per gli amanti degli sport da combattimento -,punta a diventare sempre di più la principale piattaforma di intrattenimento per appassionati e tifosi di sport di tutto il mondo e annuncia in Italia il suoL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Primaonline

'Croquetas si inserisce perfettamente nel percorso di sviluppo editoriale di, diventare sempre di più la principale piattaforma di intrattenimento per gli appassionati di sport con un linguaggio ......prodezza di Osimhen regala al Napoli un successo pesantissimo sul campo della Roma che loda ... intervistato da. Osimhen e Kim Un lampo di Osimhen verso il finale di partita ha deciso un ... DAZN lancia il suo primo podcast in Italia Dopo aver lanciato pochi mesi fa il primo podcast a livello globale – The DAZN Boxing Show, pensato per gli amanti degli sport da combattimento -, DAZN annuncia in Italia il suo primo podcast dedicato ...Il manager, che in passato è stato Managing Director di PHD, entra nell'organico della piattaforma di intrattenimento sportivo come Senior VP Subscriptions ...