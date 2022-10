Beautiful anticipazioni | Sheila bussa alla porta ma Steffy non è partita E’ caos

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 25 ottobre 2022) Finn sta per cadere in una trappola che suo padre ehanno studiato nel migliore dei modi. Il bel dottore è stato avvisato dae e lei ha fatto delle promesse. Quello che però non sa è che suo padre è in qualche modo anche una vittima di questa storia. Ha un segreto da scoprire elo sta minacciando, facendo si che l’uomo possa essere facilmente manipolabile. Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata didi domani, 26 ottobre 2022. Come avrete visto,ha dovuto lasciare Los Angeles per motivi di lavoro, non poteva farne a meno anche se avrebbe volentieri rinunciato, perchè sa bene chepuò essere più che pericolosa. E infatti la figlia di Ridge, avendo già toccato ...