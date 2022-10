ATP Vienna 2022 | Lorenzo Sonego eliminato all’esordio da un’ottima versione di Emil Ruusuvuori

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Si conclude subito l’ATP 500 diper. Il torinese esce sconfitto al primo turno del torneo austriaco per mano di un eccellente. Il finlandese si impone con il punteggio di 6-2 6-4, guadagnandosi così un appuntamento al secondo turno con uno tra il polacco Hubert Hurkacz e l’americano Frances Tiafoe, quest’ultimo finalista un anno fa. Subito si vedono scambi lunghi e due palle break per, e il finlandese trasforma la seconda prendendo di nuovo in mano il gioco da fondo. Per lui l’inizio è davvero pesante: serve bene, trova grandi risposte e si porta rapidamente sullo 0-3 e poi 0-4. Lo spazio per rimontare il torinese non riesce a trovarlo subito, vista l’ottima presenza in campo del suo avversario. Un’occasione ce l’ha sul 2-5, quando guida ...