Globalist.it

Nicolaha affrontato l'argomento Congresso costituente del Pd con un lungo post su Fb. "C'è un nostro cammino possibile, lola democrazia: organizzare l'opposizione, nei quartieri e nel ...Roma, 24 ott. " "C'è un nostro cammino possibile, lola democrazia: organizzare l'opposizione, nei quartieri e nel Paese. Molti non ci hanno ... Così Nicolain un lungo post su Fb. "Il ... Zingaretti (Pd) indica la via: “Dobbiamo muoverci, serve un processo costituente” Zingaretti: «Il limite di questi anni a mio giudizio è evidente. Il Partito Democratico ha scelto di governare facendo compromessi enormi, per troppo tempo senza passare per la vittoria e un chiaro ma ...Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "C è un nostro cammino possibile, lo indica la democrazia: organizzare l opposizione, nei quartieri e nel Paese. Molti non ci hanno votato, non per il programma, ...