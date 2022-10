Pomigliano | dramma in un condominio | donna muore precipitando dal balcone

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) E’ una domenica di lutto quella trascorsa ieri ad’Arco. Unaè precipitata daldella sua abitazione in via Lecce ed è morta sul colpo. Ignote le cause della caduta.d’Arco,precipita dalsul colpo La tragedia si è consumata a ridosso di viale Alfa, in un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.