(Di lunedì 24 ottobre 2022) Lorenzosfiderà Albertnel primo turno dell’Atp 500 di. Qualche festeggiamento per il trionfo in quel di Napoli, secondo titolo in pochi mesi, e poi subito di nuovo in viaggio verso la Svizzera, dove il numero tre d’Italia esordirà contro. I due si sono affrontati in un paio di occasioni nel corso dell’ultimo anno. Lo scorso ottobre a Indian Wells vinse lo spagnolo con un netto 6-1 6-3, mentre l’azzurro si è preso la rivincita sul rosso di Marrakech, sempre in due set. Ma ildi questi ultimi mesi è completamente un altro giocatore, deve esserci perciò fiducia per l’esito di questa sfida. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV...

SPORTFACE.IT

Non doveva nemmeno partecipare alla Tennis Napoli Cup Lorenzo, e ha finito per vincerla. Mettendo in mostra un tennis sontuoso che ha conquistato il ...(primo turno contro lo spagnolo- ...dopo una pizza per festeggiare vola a Basilea, dove giocano Alcaraz, Jack Draper (altro ... Lorenzo debutta contro- Vinolas. Il futuro è adesso. MUSETTI-RAMOS VINOLAS IN TV: ORARIO, CANALE E DIRETTA streaming ATP BASILEA 2022 Lorenzo Musetti sfiderà Albert Ramos-Vinolas nel primo turno dell'Atp 500 di Basilea 2022. A che ora e come seguire in diretta tv il match.Lorenzo Musetti ha vinto il torneo ATP 250 di Napoli battendo in finale Matteo Berrettini in due set (molto combattuto il primo, quasi in carrozza il secondo). La sua stagione è però ben lontana dal p ...