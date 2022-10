Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 23 ottobre 2022 video

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ieri, 23è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo il commento di rito sugli ospiti che l’hanno preceduta, ha fatto sentire un remix della sigla del Tg1 fatto d a Fargetta, poi è passata a parlare di Belen Rodriguez che ha avuto “una fuoriuscita” di meloni durante la puntata de Le Iene. Parlando di seni prosperosi e di reggiseni di taglia settima, ha fatto un appello per la produzione di scarpe da donna di misura piccola. Poi ha parlato di Chicco Testa, che si è vito in mutande durante un collegamento in webcam e del “controllo qualità” di Diletta Leotta durante un nuovo spot di boxer. Immancabile una disgressione politica, in particolare su Silvio Berlusconi ...