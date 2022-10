“Il colore della parole” | a Napoli si presenta il primo libro di poesie “collettive” in aiuto delle donne

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) È disponibile dal 15 ottobre 2022, in formato cartaceo e digitale, Il(Jack Edizioni), silloge poetica del collettivo di poeti italiani Poeti in circolo arricchita dalle illustrazioni di Veronica Alfieri. “Non dovreste comprare questosolo per la beneficenza. Dovreste acquistarlo per la beneficenza e perché leggere e promuovere la poesia… è uno dei modi in cui possiamo sperare di rendere il mondo migliore, attraverso la bellezza che genera un verso alla volta: come autori e come lettori” (dall’introduzione del volume). Ilgode del patrocinio morale dell‘Associazione Volontarie Telefono Rosa di, ente impegnato dal 2010 nel sostenere levittime di violenza, cui gli autori hanno deciso di devolverei ricavati loro spettanti ...