I sette adolescenti denunciati con l’accusa di aver condiviso foto di bambini vittime di abusi sessuali

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Diffusione e detenzione di materiale pedopornografico ènei confronti di, di età compresa tra i 13 e i 15 anni,dalla polizia perricevuto e inviato, su diversi gruppi social,grafie di– anche di tre o quattro anni –,di. A scoprire la diffusione del materiale è stata la polizia postale di Pescara, su indicazione del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online. Tutto è partito da una segnalazione del Servizio emergenza infanzia 114 che ha reso noto la presenza all’interno dei gruppi social oltre che di contenuti pedopornografici anche di stickers-meme di carattere zoofilo e necrofilo, ma anche splatter e di violenza ...

