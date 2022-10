Entilocali-online

... Perseguire la neutralità climatica al 2035 e porre al centro delle politiche didel ... Croatti (): 'Il sindaco chiede il Superbonus per le strutture ricettive, ma prima convinca il suo ...Salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, Beppe Grillo arriverà a Roma domani, per conoscere i neo parlamentari eletti nelle file del. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti vicine a Grillo. Si tratta di un ritorno, considerando che il padre nobile del Movimento manca dalla Capitale dal giugno scorso, assente persino alla chiusura ... Governo e M5S, domani Grillo a Roma per conoscere neo eletti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La nuova Premier si proclama coerente, ma è stata molto di più, ha visto uno spazio e l’ha riempito. Ha preparato una successione che i suoi alleati non ...