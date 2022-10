Gabriel Garko ha mentito a Ballando con le stelle? Spunta uno strano dettaglio

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è tra i concorrenti di questa edizione dicon le. L’attore sta dando il meglio di sé all’interno del talent show di Rai 1m condotto da Milly Carlucci. Le sue performance stanno lasciando sbalorditi anche i giudici, che in più occasioni gli hanno chiesto se avesse mai ballato prima., però, ha sempre negato, ma questa potrebbe non essere tutta la verità.ha detto una bugia sul ballo acon le? Tra i concorrenti dell’edizione di quest’anno c’è anche, il quale sta dimostrando di avere delle grandi qualità anche come ballerino, nonché come attore. Nel corso della puntata di sabato scorso del talent show condotto da Milly ...

Lui e Tove Villför sono secondo me proiettati verso la vittoria finale, azzardo probabilmente un derby con' . Le affermazioni di Francesco Fredella hanno quindi fatto seguito a quanto ...Pare cheabbia detto una bugia bella e buona a Ballando con le Stelle. In alternativa ha avuto un ampio vuoto di memoria, ma è difficile credere a questa eventualità. Durante il terzo ...Gabriel Garko ha detto a Zazzaroni di non avere mai ballato, in passato però l'attore ha preso lezioni per una serie tv: 'Ho ballato 9 ore al giorno' ...Gabriel Garko avrebbe detto una bugia alla giuria di Ballando con le stelle. Ecco di che cosa si tratta. I dettagli.