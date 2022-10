Farà cure ayurvediche per ringiovanire

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 ottobre 2022) A Buckingham Palace tentennano: non hanno ancora deciso cosa fare del Koh-i-Noor, il prezioso diamante dalla storia controversa, fatta di maledizioni e tragedie, che il prossimo 6 maggio, in occasione dell’Incoronazione di re Carlo, dovrebbe apparire sulla corona di Camilla Parker Bowles. Ma la regina consorte ha ignorato le polemiche e, almeno secondo i media indiani, sarebbe arrivata in gran segreto in India, per sottoporsi a terapie di ringiovanimento. Carlo e Camilla a Nuova Delhi, India, nell’ottobre 2010 (Getty Images) Leggi anche › Camilla Parker Bowles lancia una nuova iniziativa per l’osteoporosi: «Essenziale la prevenzione» › La corona Koh-I-Noor di Camilla Parker Bowles non piace all’India: «È simbolo coloniale» ...