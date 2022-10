Empoli | rinnovi per Bandinelli e Baldanzi

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Duedi contratto per l’. Il capitano Filippoha raggiunto l’accordo per allungare il legame col club toscano fino al 30 giugno 2025. Tommaso, classe 2003, stella emergente, ha prolungato fino al 30 giugno 2027. Un giovane talento e un veterano a cementare il gruppo di Paolo Zanetti che occupa la dodicesima posizione in classifica. SportFace.