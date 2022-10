Drake pubblica il video del singolo Jimmy Cooks e annuncia un nuovo disco

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 24 ottobre 2022) in collaborazione con 21 Savage Esce oggi ilufficiale di, ildifeat 21 Savage tratto dall’album Honestly, Nevermind, uscito lo scorso giugno. Proprio in occasione dell’uscita delclip, nell’ultimo frame della clipa sorpresa l’uscita del suo prossimo progetto, Her Loss, un album in collaborazione con 21 Savage disponibile da venerdì 28 ottobre. Continua così il periodo molto prolifico della produzione dell’artista canadese che, dopo l’uscita di Certified Lover Boy (d’oro in Italia) nel 2021, e Honestly, Nevermind pochi mesi fa, aveva dichiarato di sentirsi davvero vivo solo quando si trova in sala di registrazione alla ricerca della ...