Cinque favolosi trucchi per sembrare più internazionale e di tendenza

Leggi su chedonna

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ammettiamolo, piace a tutte sentirsi chiedere “di dove sei? Ma sei italiana” soprattutto quando ci lanciamo in dialoghi articolati in lingue straniere studiate a scuola. Per ricreare questo look estero con la moda basta poco ma bisogna conoscere igiusti. Quello italiano è uno dei popoli più accoglienti ed esterofili del mondo, questo è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it