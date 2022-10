Cina | il Pil cresce ma le promesse di Xi restano lontane | crolla la Borsa di Hong Kong

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nel terzo trimestre del 2022, il Pil dellaè cresciuto del 3,9% rispetto all’anno precedente. A comunicarlo è l’Ufficio nazionale di statistica, annunciando i dati economici attesa già la scorsa settimana e poi rinviati a causa del XX congresso nazionale del Partito comunista. Per qualunque Paese, una crescita del 3,9% potrebbe essere una buona notizia. In, però, queste stime hanno fattore ladi, che ha segnato un -4,22% ed è scivolata al livello più basso degli ultimi 13 anni. I dati dell’ufficio nazionale di statistica, infatti, confermano l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi economici fissati a inizio 2022 dal governo cinese, che si aspettava di chiudere l’anno con un +5,5%. I timori per il prossimo anno Secondo gli analisti, a causare ...