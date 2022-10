Chi è Lara Picardi?

Affaritaliani.it

Scopriamo insiemesono i 18 protagonisti che compongono le nove coppie della decima edizione di ... sarà così anche per Pechino Express Alessandra Demichelis ePicardi Alessandra Demichelis ,...Picardi, avvocatessa civilista nel cast di Pechino Express 2023. Parteciperà alla nuova edizione dello spericolato reality Sky L'articoloPicardi,è l'avvocatessa civilista a ... Chi è Lara Colturi, baby fenomeno dello sci italiano che corre per l'Albania Annunciate le coppie di concorrenti che parteciperanno a Pechino Express 2023. Ecco il cast ufficiale e chi sono i concorrenti.Che per inciso sono formate da: Giorgia Soleri e Federippi, le influencer (la Soleri è anche la fidanzata di Damiano dei Maneskin) Alessandra Demichelis e Lara Picardi, le avvocatesse di Torino Dario ...