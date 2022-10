Challenger Ortisei | vittoria all’esordio per Travaglia | sconfitti Arnaboldi e Gigante

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Esordio vincente per il tennista azzurro Stefanoaldi2022. L’italiano ha battuto in rimonta il diciannovenne Francesco Maestrelli, con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco.però non è stato l’unico azzurro protagonista sui campi di, infatti hanno esordito nel torneo anche Andreae Matteo. Il primo è stato sconfitto dal bosniaco Nerman Fatic, con il punteggio di 6-2 6-3. Stessa sorte per, battuto dal croato Gojo 6-2 6-4. Proprio quest’ultimo affronterà al secondo turno Andreas Seppi, al suo ultimo torneo in carriera. SportFace.

LiveTennis.it

Sono altri sei gli italiani in attesa di esordire nel torneo di. Il meglio classificato ... best ranking) reduce dal secondo trofeoconsecutivo conquistato a Vilnius, in tabellone ...Luca Nardi giocherà ildiassieme a Bellucci . Saranno in palio 80 punti per chi risulterà vincitore del torneo. MatteoArnaldi invece sta per iniziare ildi Bres t (90 ... Challenger Ortisei: Ecco tutte le wild card Md e Qualificazioni Stefano Travaglia ha superato l'esordio dello ' Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol ', Challenger ATP da 45.730 euro di montepremi di scena ...Esaltante impresa del 21enne tennista azzurro che vince il suo secondo torneo consecutivo. Ne abbiamo parlato con il suo coach Fabio Chiappini ...