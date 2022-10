Amici 22 | Piccolo G convocato d’urgenza da Rudy Zerbi | ecco com’è andata a finire

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il daytime odierno di22 ci ha mostratoG chiamato urgentemente in sala da. Ben presto Giovanni – questo il suo vero nome – ha scoperto il perché: un video in cuiG sospetta di quello che sarà l’esito della sfida di Andre (che vi abbiamo raccontato QUI)., irritato dalle sue parole saccenti, lo ha subito ripreso: Quello che dici non ha alcuna logica. Se io stessi in un posto dove mi fido delle persone, io non ci sto. MaG ha tentato subito di difendersi: Avevo molti pregiudizi. Poi vedendo la professionalità di chi lavora qui, me li sto togliendo.però non era convinto: “Ma se il filmato è delle ultime 48 ore!”, allora il cantante ha ammesso: “Ho spiccato senso critico”. Questo non è bastato a ...

Piccolo G sul banco di Amici: il rapper di Pollenza conquista Rudy Zerbi (Video) Piccolo G vince la produzione della sua canzone, mentre Mattia viene punito dalla maestra Celentano per il look della sesta puntata di Amici ...La nuova puntata di Amici 22 in programma per domenica 23 ottobre è stata registrata oggi: tra gare inediti, di improvvisazione e cover, in studio ...