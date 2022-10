(Di domenica 23 ottobre 2022) "L'Italia è una grande partner dell'Europa e non ho mai avuto dubbi sul fatto che il nuovo governo italiano sarà in grado di rispettare glipresi dal vecchio governo". Il commissario Ue per il Mercato interno...

EuropaToday

..." il presidente" Nuovo governo - Le sfide dei primi 100 giorni Il timing - Dallain ... Il governo del nuovo centrodestra oggi sicompatto. Dare una risposta sul fronte dell'energia è la ......portiere canadese ha vinto il ballottaggio con Pissardo e ha ripagato con gli interessi la... Il portiere canadese si metterà in bellaal 22' quando impedisce a Piovanello di segnare, sul ... Ue mostra fiducia in Meloni: "Non siamo preoccupati, rispetterà gli impegni" Con il suggestivo tramonto texano a fare da sfondo, le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti hanno offerto ancora una volta emozioni, regalando a Carlos Sainz la sua terza pole position stagion ...Il leader di Forza Italia ha seguito il giuramento in tv. In Aula tratterà anche di Ucraina rimarcando l’esigenza «di chiudere la guerra dando prima giustizia a Kiev» ...