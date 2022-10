Ucraina | i russi chiudono internet e le comunicazioni a Kherson Jet militare si schianta su un edificio in Siberia

RaiNews

L'Ucraina convive ormai con i blackout. Un milione e mezzo i cittadini al buio. Effetto dei prolungati attacchi russi contro le infrastrutture energetiche. Il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto un appello. Due civili sono morti e altri nove sono rimasti feriti in seguito ai bombardamenti russi di ieri sulla regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto il governatore della regione, Pavlo Kyrylenko. Gli occupanti russi hanno interrotto le connessioni internet e di telefonia mobile a Kherson nel tentativo di impedire alla resistenza di condividere informazioni con il resto dell'Ucraina durante la controffensiva. Ancora droni kamikaze sulla città di Zaporizhzhia. Bombardamenti sulla regione di Donetsk. Il Papa: il 25 sarà al Colosseo a pregare per la pace.