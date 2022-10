Tommaso Zorzi e Stanzani | è finita per davvero | l’influencer bacia un altro – VIDEO

Leggi su inews24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Una storia durata per un po’, ma che evidentemente non conosce il lieto fine: ètraed il ballerino non starebbero più insieme. A testimoniarlo è un passionale bacio che il conduttore di Taylor Made dà ad unragazzo in una serata in discoteca come condiviso sui social L'articolo proviene da Inews24.it.