Romania | “Aquile urlanti” | unità speciale d’assalto Usa | è stata dislocata ai confini con la Russia

(Di domenica 23 ottobre 2022) La 101/ma divisione aerotrasportata, una delle divisioni aeree d'assalto più di élite dell'esercito Usa, èdispiegata in Europa, per l'esattezza in, per la prima volta in 80 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

... gli Usa avrebbero dispiegato alcune truppe a pochi chilometri dal confine trae Ucrain a. ... denominata ' Screaming Eagle ' (urlanti): 4.700 soldati addestrati per essere impiegati in ......, la 101/ma divisione aerotrasportata. Si tratta di una delle divisioni aeree d'assalto più di elite dell'esercito Usa. Una unità di fanteria leggera, soprannominata "Screaming eagle"(...La 101/ma divisione aerotrasportata, una delle divisioni aeree d'assalto più di élite dell'esercito Usa, è stata dispiegata in Europa, per l'esattezza in Romania, per la prima volta in 80 anni ...Zelensky: «Elettricità ripristinata in alcune zone». G7: «Restituire la centrale di Zaporizhzhia». La 101esima divisione aerotrasportata Usa dispiegata in ...