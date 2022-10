Nuoto | in Coppa del Mondo Ceccon e Martinenghi conquistano l’argento

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 ottobre 2022) Berlino – Seconda giornata di gare a Berlino delladelFina diin vasca corta. Thomas, dopo il successo nei 100 misti nella giornata d’apertura, è super secondo nei 50 dorso vinti dallo statunitense Dylan Carter in 23”15. Il 21enne di Schio rivelazione dell’anno che sarà presente in tutte e tre le tappe (Toronto e Indianapolis le altre), vicecampione olimpico nonchè campione iridato e recordman mondiale dei 100 dorso nuota il primato personale in 23”22 che demolisce il 23”51 siglato nel 2021 ad Eindhoven, proiettandolo dal decimo al quarto posto tra i performer italiani. Secondo anche Nicolònei 50 rana, dopo il terzo posto di venerdì nella doppia distanza. Il 23enne di Varese e vice campione delin carica – tesserato per CC Aniene, preparato ...