“Non me ne frega un c…” GF Vip | Wilma Goich sbrocca in diretta Furia cieca contro la coinquilina

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ci risiamo, ennesimo strae Nikita Pelizon al GF Vip 7. Stavolta per via del vino. È successo tutto durante la festa che la produzione del Grande Fratello Vip ha organizzato per i Vipponi della settima edizione. Chi segue il programma lo saprà: sono state messe a disposizione dei concorrenti alcune bottiglie di vino. Naturalmente, come ogni anno, gli alcolici sono contati e questo spesso porta a litigi e scontri. E naturalmente la cosa non poteva che degenerare. Protagonista della vicenda la solita anima calda di. Proprio durante il party, l’ex moglie di Edoardo Vianello, ha lasciato incustodito il suo bicchiere di vino. Poco dopo, quando è andato a riprenderselo, si è accorta che era completamente vuoto. Apriti cielo: laneanche a dirlo è andata ...