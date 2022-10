MotoGP GP Malesia 2022 | Bastianini | “Buon podio” Bezzecchi | “Mi sono divertito molto”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Due dei protagonisti del GP della, penultima prova del Mondiale distati Eneae Marco. Il primo ha concluso al secondo posto dopo un lungo duello con Bagnaia per la vittoria. Il secondo non ha invece centrato il, ma è stato comunque protagonista di una gara più che positiva. Di seguito le loro dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la gara.– “Le ho provate tutte per superare Bagnaia, ma non avevo abbastanza trazione in uscita dai tornantini. Nel finale ho provato a stargli attaccato, ma non c’era nulla da fare. Si tratta comunque di un. E’ stata una gara bellissima, ma non facile. A Valencia proveremo a concludere il campionato tra i ...