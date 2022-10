Moto3 | GP Malesia | il ruggito del “vecchio” McPhee

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 23 ottobre 2022) A differenza di MotoGP e Moto2, lanon ha un titolo in ballo in questo GP della. Si corre più per la gloria, che in questa giornata spetta a John. Lo scozzese, che dopo Valencia dovrà lasciare la categoria per raggiunti limiti di età, si concede la piccola soddisfazione di vincere la penultima gara della sua carriera. Ayumu Sasaki finisce secondo e guadagna punti extra su Dennis Foggia, contro il quale lotta per la seconda posizione nel mondiale., GP: cosa succede in gara? Con i suoi rettilinei lunghissimi (e larghissimi), a Sepang è impossibile scappare. La lotta per la vittoria è riservata ad un gruppetto di almeno dieci piloti, con il classico spettacolo da. Non mancano i brividi, come l’highside di Stefano Nepa in curva 9. L’abruzzese ...