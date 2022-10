Mattarella | Pace non ignori diritto a difendersi e di prestare soccorso a popolo aggredito

... accanto alle istituzioni internazionali e agli Stati, risulta sempre più importante il contributo di tutte le espressioni della società', ha aggiunto. 'Non si può giungere alla...Urso: "Avevo già accettato di essere presente, perché credo molto nelle iniziative di Sant'Egidio direi già in tempi non ...entrando all’evento “Un grido per la Pace” organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, a cui partecipano anche il Presidente della Repubblica italiano, Sergio Mattarella e il Presidente della ...«Non lasciamo che la pace oggi sia catturata dal potere russo. Hanno fatto il contrario della pace. La pace non può essere la consacrazione della legge del più forte né ...