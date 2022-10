Macron a Roma | «Ho provato a parlare con Putin | ma l’unica pace possibile è quella che decideranno gli ucraini»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il presidente francese Emmanuelha raggiuntoper partecipare, tra gli altri impegni, all’assemblea interreligiosa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio: Il grido della. Nel suo intervento all’incontro si è espresso in merito al conflitto in corso in Ucraina, ricalcando i concetti espressi pochi minuti prima da Sergio Mattarella: «Non lasciamo che laoggi sia catturata dal potere russo. Oggi lanon può essere la consacrazione della legge del più forte né il cessate il fuoco che definirebbe uno stato di fatto», ha esordito. Il Capo di Stato francese afferma che «una», ma «èche loro– ha detto riferendosi agli– e che rispetterà i diritti del popolo ...

...all'incontro internazionale 'Il grido della pace' organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a, ... Subito dopo è intervenuto il presidente della Repubblica francese Emmanuel. Che ha parlato ..., 23 ottobre 2022 "Nulla giustifica e spiega questa guerra, io ce l'ho messa tutta per dialogare ... le parole del Presidente francesealla manifestazione di Sant'Egidio "Il grido della pace".(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2022"Decidere di riunire tutte le religioni, le famiglie filosofiche, significa agire concretamente per ...ROMA - "Dinnanzi al presente tanto inquietante, al proliferare di conflitti in tante parti del mondo, a una guerra che di nuovo insanguina l'Europa, si sarebbe indotti a pensare che l'umanità non sia ...