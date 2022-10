Ida Platano | la patologia che non le concede tregua | grande preoccupazione per la dama

(Di domenica 23 ottobre 2022) I fan di Idahanno espresso una certaper le condizioni di salute della: la protagonista di U&D spiega tutto. Uomini e Donne ha riaperto i battenti da qualche settimana per una nuova stagione che si sta già rivelando ricca di emozioni e colpi di scena. Nello studio dell’ormai iconico programma condotto da Maria De Filippi ci sono molti personaggi nuovi ma anche tanti protagonisti delle passati edizioni. Non poteva ovviamente mancare Ida, che si è già attirata diverse critiche per alcune scelte che non sono state molto apprezzate. Come riportato anche da iNews24, la tronista sembra aver interrotto la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza, in parte anche a causa di Roberta Di Padua che è tornata nello studio di U&D dopo aver avuto un ruolo nella ...

... ex dama del trono over di Uomini e Donne , si è raccontata a TvperTutti , e nell'intervista, ha parlato anche dell'attuale edizione del dating show, tuonando, in particolare su, ...Alla domanda su cosa pensa die Riccardo Guarnieri, infatti ha risposto facendo capire di essere stufa: La stoccata dell'istruttrice di nuoto all'opinionista: 'A me ha fatto un processo, ...L'ex nota dama del trono over di Uomini e Donne, Anna Tedesco, tuona contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Anna Tedesco , ex dama del trono over di Uomini e Donne, si è raccontata a TvperTutti, e n ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...