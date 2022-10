Governo Meloni | passaggio di consegne con Draghi Poi il Cdm

(Di domenica 23 ottobre 2022) Giorgiae i 24 ministri del nuovohanno giurato ieri al Quirinale. «Con orgoglio e responsabilità serviremo l’Italia: ora subito al lavoro», ha detto la premier. E alla Von der Leyen: «Pronti a collaborare per rafforzare la resilienza Ue di fronte alle sfide comuni». Congratulandosi con, Biden ha definito l’Italia «un vitale alleato Nato». Oggi per la neopremier la cerimonia deldella campanella conalle 10.30. Alle 12 il primo Cdm.

SCENARIO/ La sfida delnell'Italia delle rivolte sociali L'idea della Quota flessibile è tuttavia qualcosa di molto simile alla Opzione uomo che aveva in mente la Premier Giorgia ...... a Palazzo Chigi, tra il premier uscente Draghi e Giorgia,nuovo presidente del Consiglio. Ad accoglierla lo stesso Draghi. La campanella è quella utilizzata dal capo delper aprire le ...Si svolgerà oggi alle ore 10:30 a Palazzo Chigi, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente, Mario Draghi, e la presidente del Consiglio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...