Fiorentina - Inter | il giallo del dopo - match Commisso accusa | ' Fake news | voglio le scuse di Zhang'

3 - 4, le pagelle: maestoso Lautaro, Dimarco graziato. Mkhitaryan miracolo I nerazzurri hanno mostrato il meglio di quanto ritrovato nell'ultimo periodo, per quanto riguarda ...3 - 4, Mkhitaryan al 94' chiude i conti per i nerazzurri, tensione a fine gara La situazione è stata però smentita categoricamente dalla, interpellata ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L’Inter vince una partita pazza, superando la Fiorentina per 3-4 grazie a un gol allo scadere di Mkhitaryan. Giocare con la Fiorentina non è facile, i miei compagni hanno… Leggi ...