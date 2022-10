Dinamo Zagabria-Milan | data | orario e dove vederla in tv e streaming

(Di domenica 23 ottobre 2022)è un match della quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023: ecco le informazioni sue comein tv e. I rossoneri hanno il destino nelle proprie mani, ma devono vincere contro la squadra croata per poi presentarsi al meglio al successivo e decisivo scontro con il Salisburgo. Ma la squadra di casa di certo non vorrà regalare nulla ai ragazzi di Pioli, che dovranno conquistarsi con le unghia e con i denti i tre punti su un campo sempre molto caldo. Appuntamento fissato per le ore 21 di martedì 25 ottobre, diretta tv in pay su Sky Sport Football (su Sky Go) e su Mediaset Infinity+ (solo). SportFace.

Il polacco Szymon Marciniak è stato designato a dirigere- Milan, quinto turno di Champions League (gruppo E), in programma martedì 25 ottobre alle 21. Assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Per Benfica - Juventus, ...Tra i due, quello che sta meglio è Brahim che ha riportato una contrattura al gluteo e che dovrebbe farcela a recuperare in tempo per la sfida di Champions di martedì acontro laDopo la vittoria contro il Monza in casa Milan arriva anche un sospiro di sollievo per le condizioni di Sergino Dest e Brahim Diaz. Il primo era stato sostituito all'intervallo da Kalulu per affaticam ...Come riportato da acmilan.com, oggi, durante il primo allenamento a Milanello in vista della sfida di martedì contro la Dinamo Zagabria, erano presenti, ...