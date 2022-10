BIOSTAR | ecco la nuova scheda madre Z790 VALKYRIE

Leggi su tuttotek

(Di domenica 23 ottobre 2022)presenta la, entrate nel futuro con ladi punta, scopriamola insieme in questo articolo dedicato, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, annuncia oggi la nuovissima, costruita per far funzionare i potentissimi processori Intel 13th gen raptor-lake. Progettata sulla base dell’architettura single-chip Intel, laè l’ultima aggiunta alla gamma di schede madri di punta. Il design elegante di, che racchiude la tecnologia più avanzata in una ...