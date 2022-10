Amici 22 | Samuel Antinelli emoziona il pubblico ballando sulle note di una canzone di Michele Merlo Asia Bigolin e Mattia Zenzola ultimi in classifica

(Di domenica 23 ottobre 2022) È appena terminato il sesto appuntamento domenicale di22, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La puntata si è aperta con la sfida di Andre, allievo di Arisa. Il cantante è stato messo in sfida, due settimane fa, da Lorella Cuccarini e la sfidante è stata Bluesy. Il direttore artistico di Epic Record Music Federico Sacchi ha giudicato i due ragazzi che hanno cantato prima Fai Rumore di Diodato, come secondo brano Bluesy si è esibita con Pastello Bianco ed Andre ha cantato Careless Whisper. Il giudice ha affermato: “Io sono qui per valutare proprio la performance di oggi e penso che oggi Andre abbia fatto qualcosina in più.” Quindi il cantante è rimasto nella scuola di Canale 5. La puntata è proseguita con l’esito del televoto del banco delper. La ragazza ha ricevuto il ...

La puntata del 23 ottobre di "di Maria De Filippi " ha beneficiato di alcuni pezzi di bravura ma anche di prove artistiche ... Maddalena ,e Ramon. La ragazza, in particolar modo, è stata ...Ad '22' non è seguita da nessuno dei professori, ma continua a studiare con i professionisti. ... Iniziano Gianmarco (7) e Maddalena (8), seguiti da Samu (6), Ludovica (6), Claudia (7) e(8)...Dopo una lettera giunta in redazione, Giulia Stabile ed Elena D'Amario si esibiscono in una coreografia per le donne in Iran ...Amici di Maria De Filippi 2022: Top e Flop della puntata di domenica 23 ottobre. Tra i protagonisti della puntata troviamo Piccolo G, Mattia e Maddalena.