Tiscali

...quarto: "L'atteggiamento difensivo nel 2° tempo è stato determinante, eravamo un po' stanchi mentalmente e fisicamente, siamo riusciti a reagire, a rimanere compatti e fare uno3° ...... ragione per cui il Pd di Letta e della sua classe dirigente è riuscito nello...poi hanno anche sbagliato i conti e si sono fatti fregare dal movimento 5 stelle pur di escludere il... "Straordinario terzo quarto" TagsDinamo WomenRestivo si presenta in sala stampa dopo il successo delle sue ragazze contro Moncalieri, grazie ad uno strepitoso terzo quarto: ...Firenze, 22 ottobre 2022 – Al via la terza e ultima giornata de L’Eredità delle Donne, il festival sull’ empowerment e sulle competenze femminili, con la direzione artistica di Serena Dandini, in cors ...