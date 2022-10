Ordigno davanti a un negozio a Napoli | boato e paura tra cittadini

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unartigianale è scoppiato, la scorsa notte, verso le 2.20,ad un centro di telefonia in via Diocleziano. Lo scoppio, molto forte e avvertito dai, ha danneggiato l’insegna e i vetri. Agli agenti del Commissariato San Paolo, che conducono le indagini, il proprietario ha detto di non aver mai ricevuto minacce. “Numerosihanno segnalato la potente esplosione avvenuta la scorsa, unfortissimo che ha fatto saltare la saracinesca e le insegne – commenta il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli – Un episodio sul quale è bene fare subito chiarezza poiché in questo territorio agiscono organizzazioni criminali che negli ultimi tempi si sono rese protagoniste di altri crimini violenti ...