LIVE F1 | GP USA 2022 in DIRETTA | al via le FP2 | torna in pista Charles Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.03 Ricordiamo che la sessione è stata prolungata (90 minuti in programma rispetto ai soliti 60) per permettere ai piloti di testare i prototipi delle gomme Pirelli per la stagione 2023. 00.00 Cominciano le FP2! 23.58 Ci siamo, sta per cominciare la seconda sessione di prove libere ad Austin per il GP degli USA. 23.55 Fernando Alonso e Lance Stroll (soprattutto) sono stati sorprendenti nella prima sessione di prove libere, rispettivamente sesto e quarto. Proveranno a ripetersi anche nelle FP2. 23.51 Ricordiamo, intanto, che Sergio Perez verrà retrocesso di 5 posizioni sulla griglia di partenza per aver montato un nuovo motore a combustione interna sulla sua Red Bull. 23.47 Sin dalle FP1 i piloti hanno spinto al massimo, non solo nei tentativi di passo gara, come dimostra Fernando Alonso: Hittin' the lip! ...