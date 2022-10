Governo | Santanchè giura | “Mi impegnerò per essere all’altezza”

Meloni giura al Quirinale Ildi Giorgia Meloni conta 9 ministri di Fratelli d'Italia , 5 della Lega , 5 di Forza Italia e ... Roccella, Nordio, Crosetto, Urso, Lollobrigida,. I ...Tutte le donne del nuovo(sei) hanno peraltro optato per un completo pantaloni per la cerimonia di oggi nel salone delle feste. Nessun look particolarmente estroso o ricercato: sono lontani i ...