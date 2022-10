Governo | bimbi protagonisti al Quirinale | Ginevra e Mirta in prima fila

Radio Popolare

... mentre da cristiani rimaniamo saldi nella fede che 'il disegno del Signore sussiste per sempre', nel nome del Vangelo chiediamo al nuovoe alle Istituzioni europee di non dimenticare queste ...sono stati subito messi in sicurezza e spostati in un'altra aula dal personale scolastico. ... È l'idea emersa dalla Conferenza delle Regioni e proposta alRoma, 22 ott. (Adnkronos) – I più eleganti sono i bambini, ce ne sono tanti tra le file riservate ai famigliari dei ministri, oggi al giuramento per il Quirinale. In prima fila ce ne sono ben due: la ...Primo giorno di scuola anche per mamma e papà. Stavolta sono i figli a portare mano per mano i loro genitori per il primo, ufficiale, giorno di governo Meloni. I vari ministri del neo ...