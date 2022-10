Atp Napoli | Corrmezz | proteste per i rimborsi | interviene la polizia disservizi anche sul Washington Post

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 ottobre 2022) All’Atp diquando in teoria tutto sembra filare liscio, non è proprio così. Ieri, giornata dedicata ai quarti di finale, non ci sono stati problemi con i campi. Le quattro partite sono filate via. Era già finito tutto quando il sole era alto.perché la sessione serale era stata cancellata. Vista l’impraticabilità dei campi con l’umidità, nel corso della settimana l’organizzazione ha modificato la distinzione tra sessione diurna e sessione serale in sessione 1 e 2. L’organizzazione sostiene di averne data tempestiva comunicazione attraverso i propri canali social e attraverso i media. E fa notare a tutti che in questi casi il regolamento non prevede. A meno che i titolari di biglietti acquistati in prevendita per le sessioni serali di giovedì e venerdì non ne abbiano fatta esplicita richiesta ...