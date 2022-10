Alice nella città | tutti i premi e i vincitori della ventesima edizione

... (poi) della naïf( Barbara Ronchi ), scambiata per quella in carica causa un abito identico " assicuratore, tipo sempre iper - impegnato , sempre iper - in ritardo , sempreperenne ...giornata di domenica 30 ottobre 'Camminata tra gli olivi': ritrovo per la partenza del ... 338.7644927 (Giorgio); e - mail r.tronconi@.it., cell. 333.3632491 (Renzo). In caso di pioggia l'...